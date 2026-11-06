La Regione Siciliana su WhatsApp, Schifani: «Un nuovo canale per informare i cittadini»

La Regione Siciliana amplia la propria presenza digitale con il lancio del nuovo canale ufficiale WhatsApp, che si aggiunge ai profili già attivi su Facebook, Instagram, X, YouTube e LinkedIn.

L’iniziativa punta ad aumentare la platea dei destinatari dell’informazione istituzionale, raggiungendo non soltanto chi frequenta abitualmente i social network, ma anche chi utilizza WhatsApp come principale strumento di comunicazione e non è presente sulle altre piattaforme. Attraverso il nuovo canale sarà possibile ricevere aggiornamenti, notizie sulle attività del governo regionale, iniziative e comunicazioni di interesse pubblico direttamente sul proprio smartphone.

«Vogliamo essere presenti dove i cittadini si informano e dialogano ogni giorno – dichiara il presidente della Regione Renato Schifani –. Estendere la nostra presenza digitale significa rendere la comunicazione istituzionale sempre più accessibile, immediata e vicina alle persone».

Il nuovo canale si inserisce nella strategia di rafforzamento della comunicazione istituzionale della Presidenza della Regione.

Per seguire la Regione Siciliana su WhatsApp è sufficiente iscriversi al canale ufficiale.