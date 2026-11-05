Butera. Il 3° Convegno sulla Muculufa una grande occasione per promuovere le potenzialità di uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia

BUTERA. Con il 3^ Convegno sulla MUCULUFA si è chiuso il ciclo teso a far conoscere e riscoprire uno dei luoghi più suggestivi della nostra Sicilia. L’associazione “Amici della Muculufa” di Butera, di cui è presidente Rita Di Trio, ha fatto quel che poteva e doveva. Adesso però bisogna passare ai fatti, cioè alla tutela mirata dell’area, alla promozione delle sue enormi potenzialità e il suo sviluppo sostenibile, sul piano culturale e anche turistico. A questo sforzo e a questo obiettivo saranno chiamate in causa le Istituzioni locali, territoriali e la Regione. Quest’ultima è quella che – attraverso le sue diramazioni – ci è apparsa la più pronta. Ma è dal Comune che ci si aspetta di più, anche con il coinvolgimento dei cittadini buteresi.

Per l’occasione, ringraziamenti sinceri da parte degli organizzatori dell’evento sono arrivati per il pubblico intervenuto, i Relatori prof.ssa Rosalba Panvini, prof. Salvo Cannizzaro, dott. Francesco Picciotto, arch. Ennio Turco e dott. Renzo Ientile per i loro preziosi contributi e l’avv. Salvo Liggieri per l’organizzazione dell’evento.

Un grazie anche al sindaco di Butera dott. Giovanni Zuccalà, al presidente del consiglio Emilio Tallarita e agli altri amministratori intervenuti, al comandante della stazione dei Carabinieri, al presidente della Pro Loco e al CAI, rappresentato dal dirigente Enzo Agliata. Di spessore anche il contributo del parlamentare regionale on. Totò Scuvera anche per l’impegno di collaborazione che si è assunto.