Sutera. Il 7, 8 e 14 novembre tre iniziative per coltivare la memoria di Lillo Zucchetto, agente di Polizia ucciso dalla mafia 44 anni fa

SUTERA. Coltivare la memoria del suterese Lillo Zucchetto, barbaramente ucciso dalla mafia il 14 novembre 1982, significa educare alla legalità e ai valori della giustizia e della responsabilità le nuove generazioni. Ecco perché l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Carmelo Salamone, ha invitato la cittadinanza a partecipare a questo evento che costituisce un’occasione di crescita e di consapevolezza, all’insegna del ricordo e della cittadinanza attiva.

​Saranno tre le giornate dedicate: SABATO 7 NOVEMBRE presso la Biblioteca Comunale dalle 17:00 alle 19:00, con il Laboratorio Narrativo “Io sono Lillo”. DOMENICA 8 NOVEMBRE, sempre presso la Biblioteca Comunale dalle 17:00 alle 19:00 con il Laboratorio Fotografico “Tasselli di storia”. SABATO 14 NOVEMBRE presso l’Auditorium Comunale “Ex Agonizzanti” dalle 17:00 alle 19:00 con l’esposizione “Tasselli di storia” e la posa dell’installazione “Io sono Lillo”.