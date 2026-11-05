Giunta, approvato disegno di legge di bilancio: mobilitati oltre 20 miliardi per il 2027. Schifani e Dagnino: «Avanti con politiche di sviluppo economico»

La giunta regionale, nel corso della seduta di oggi pomeriggio, ha approvato il disegno di legge di bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2027-2029, un documento contabile che, solo per il prossimo anno, mobilita una spesa da oltre 20 miliardi di euro.

«Con l’approvazione del disegno di legge – afferma il presidente della Regione Renato Schifani – diamo impulso alla sessione di bilancio, prevedendo le risorse necessarie al funzionamento dell’amministrazione. La Regione può contare oggi su una situazione finanziaria solida, frutto dell’importante opera di risanamento dei conti pubblici portata avanti dal mio governo. Abbiamo superato una lunga stagione di difficoltà finanziarie, restituendo equilibrio e solidità al bilancio regionale. Un risultato che ci consente di guardare al futuro con serenità e di proseguire nell’attuazione delle politiche di sviluppo economico e di coesione sociale a beneficio dei siciliani».

Il testo sarà adesso trasmesso al Collegio dei revisori dei conti della Regione per l’acquisizione del parere di competenza. Completato questo passaggio, il disegno di legge passerà all’Assemblea regionale siciliana per l’avvio dell’esame parlamentare.

L’approvazione del documento da parte della giunta rappresenta il primo passaggio dell’iter che porterà alla definizione della manovra finanziaria regionale per il prossimo triennio. Nei prossimi giorni, il governo regionale definirà e approverà il disegno di legge di stabilità così da consentire l’esame congiunto dei testi.

«Negli ultimi anni – afferma l’assessore all’Economia, Alessandro Dagnino – il governo Schifani ha sempre rispettato le scadenze per la presentazione dei documenti finanziari, garantendo certezza e stabilità all’erogazione delle risorse ai cittadini, alle imprese e agli enti pubblici, un risultato riconosciuto anche dalle agenzie di rating internazionali».

L’assessore ricorda come «nelle ultime settimane il governo abbia sostenuto un impegno particolarmente intenso. Parallelamente all’esame parlamentare del disegno di legge Coesione e crescita, abbiamo avviato la predisposizione della nuova manovra finanziaria. Dopo l’approvazione della legge, avvenuta il 22 ottobre – continua Dagnino –, abbiamo predisposto e approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale, partecipato al giudizio di parifica del rendiconto 2024 e approvato il rendiconto 2025. Si tratta di un lavoro straordinario, reso possibile dalla proficua collaborazione tra organi d’indirizzo politico e uffici dell’assessorato dell’Economia, ai quali rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno profuso».