Vallelunga. Per i Mercatini di Natale chi è interessato può presentare istanza di partecipazione

VALLELUNGA. L’amministrazione Comunale del comune di Vallelunga Pratameno, di cui è sindaco Rosa Izzo, intende valutare l’organizzazione dei Mercatini di Natale 2026. Per fare questo ha deciso di invitare artigiani, hobbisti, commercianti, produttori locali, associazioni e tutti gli interessati a manifestare la propria disponibilità a partecipare.

L’amministrazione comunale ha anche spiegato che, per manifestare il proprio interesse, è possibile contattare direttamente il numero 380 752 1270 in modo da poter realizzare un’edizione 2026 dei mercatini di Natale davvero bella e indimenticabile.