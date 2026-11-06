Mussomeli apre le porte a ITS Academy Madonie, una nuova opportunità per i giovani e le imprese del territorio

MUSSOMELI, 5 NOVEMBRE 2026 – Mussomeli guarda al futuro e apre le porte all’alta formazione tecnologica. Al centro dell’incontro tra il Vicesindaco Giuseppe Catania e il Presidente della Fondazione I.T.S. Academy JobsFactory Madonie, Giosuè D’Asta, una nuova prospettiva di collaborazione per avvicinare i giovani del comprensorio alle opportunità professionali offerte dai settori agroalimentare, marketing digitale e vendite.

All’incontro hanno partecipato anche Mario Liberto, Coordinatore didattico e territoriale di ITS Academy Madonie, e Roberto Mistretta, affermato giornalista, scrittore ed esperto di comunicazione, autore di numerose opere letterarie, vincitore del prestigioso Premio Tedeschi e profondo conoscitore della realtà culturale e sociale di Mussomeli.

Un confronto concreto, caratterizzato dalla volontà comune di costruire nuove occasioni di crescita attraverso la formazione, la valorizzazione delle risorse locali e il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale.

MUSSOMELI, UNA PORTA SUL FUTURO DELL’AGROALIMENTARE

Il territorio di Mussomeli e dei comuni limitrofi custodisce un patrimonio straordinario di tradizioni agricole, produzioni tipiche, cultura gastronomica e identità rurale.

Da Sutera ad Acquaviva Platani, da Campofranco a Milena, fino a Bompensiere, Marianopoli, Montedoro e ai centri della Valle dei Sicani, esiste un sistema di piccole e medie imprese, aziende agricole, attività commerciali e realtà produttive che può trovare nella formazione specialistica un importante strumento di sviluppo.

Oggi la qualità di un prodotto deve incontrare la capacità di comunicarlo, promuoverlo e venderlo.

È questa la sfida raccolta da ITS Academy Madonie attraverso il percorso biennale gratuito “Food, Digital Marketing plus Sales”, progettato per formare nuove figure professionali capaci di valorizzare le eccellenze agroalimentari attraverso le tecnologie digitali, le strategie commerciali e i nuovi strumenti di comunicazione.

Un’opportunità per i giovani che desiderano costruire un futuro professionale qualificato, ma anche per le imprese che cercano competenze innovative per crescere e raggiungere nuovi mercati.

UNA SINERGIA PER GIOVANI, FAMIGLIE E IMPRESE

L’incontro ha posto le basi per una collaborazione tra il territorio di Mussomeli e ITS Academy Madonie, con l’obiettivo di favorire la conoscenza delle opportunità formative e rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuole, famiglie e mondo produttivo.

Il Vicesindaco Giuseppe Catania, nell’ambito del proprio impegno per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale, e il Presidente Giosuè D’Asta condividono l’importanza di promuovere percorsi capaci di collegare le esigenze delle imprese alle aspirazioni delle nuove generazioni.

Il contributo di Mario Liberto, sul piano del coordinamento didattico e territoriale, e di Roberto Mistretta, sul versante della comunicazione e della conoscenza delle dinamiche sociali e culturali locali, rappresenta un ulteriore elemento di valore per favorire il coinvolgimento delle comunità.

La prospettiva è chiara: creare una rete territoriale nella quale formazione, innovazione e impresa possano sostenersi reciprocamente.

UN PERCORSO GRATUITO, CON 800 ORE DI TIROCINIO IN AZIENDA

Il corso ITS Academy 2026/2028 offre un modello formativo fortemente orientato al mondo del lavoro.

Le principali caratteristiche:

Formazione completamente gratuita.

1.800 ore complessive, di cui 1.000 dedicate alla didattica e ai laboratori.

800 ore di tirocinio presso aziende, per acquisire esperienza direttamente sul campo.

Competenze in agroalimentare, marketing digitale, comunicazione, promozione commerciale e tecniche di vendita.

Diploma ITS Academy di V livello EQF, al superamento dell’esame finale.

Possibilità di riconoscimento fino a 90 CFU nel Corso di Laurea L-15 in Turismo, Territori e Imprese dell’Università degli Studi di Palermo.

Il percorso si propone di preparare professionisti in grado di accompagnare le imprese nella trasformazione digitale, nella promozione dei prodotti e nell’apertura verso nuove opportunità commerciali.

UN INVESTIMENTO SUL FUTURO DEL COMPRENSORIO

La collaborazione tra Mussomeli e ITS Academy Madonie vuole trasmettere un messaggio preciso: anche i territori dell’entroterra possono diventare protagonisti dell’innovazione.

Non è necessario rinunciare alle proprie radici per guardare al futuro. Al contrario, proprio le produzioni tipiche, le tradizioni e le competenze locali possono rappresentare il punto di partenza per nuove attività economiche e professionali.

L’invito è rivolto alle famiglie, ai giovani diplomati, alle scuole, alle associazioni e alle imprese affinché contribuiscano a far conoscere questa opportunità.

Formare i giovani significa rafforzare le imprese. Rafforzare le imprese significa dare nuove prospettive all’intero territorio.

ISCRIZIONI ENTRO IL 13 NOVEMBRE 2026

Sono aperte le candidature per il biennio formativo 2026/2028.

Scadenza indicata: 13 novembre 2026.

Per conoscere il progetto formativo, i requisiti di partecipazione e le modalità di candidatura:

SITO UFFICIALE ITS ACADEMY MADONIE

CANDIDATURE ALLIEVI

L’attivazione dei percorsi resta subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e alle condizioni previste dal bando.

CONTATTI E INFORMAZIONI

Fondazione I.T.S. Academy JobsFactory Madonie

Segreteria: +39 393 626 31 71

WhatsApp: +39 328 866 17 02

Email: segreteria@itsmadonie.it

Sito: https://itsmadonie.it/

In foto: da sx Giosuè D’Asta presidente ITS Madonie; Giuseppe Catania vicesindaco Mussomeli, Mario Liberto esperto enogastronomia.