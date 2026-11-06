Caltanissetta. Policlinico universitario, il Consiglio comunale accelera e impegna la Giunta ad atti concreti

Il Consiglio comunale di Caltanissetta, durante la seduta convocata ieri, 5 novembre 2026, ha presentato e approvato all’unanimità un documento con il quale ha impegnato la Giunta comunale e l’intera amministrazione ad avviare iniziative istituzionali e politiche per l’avvio della procedura di istituzione del quarto policlinico universitario siciliano presso l’ospedale S. Elia di Caltanissetta.

“Esprimo soddisfazione per il voti unanime dell’aula per un tema di fondamentale importanza per la nostra città – ha sottolineato il presidente del Consiglio comunale Gianluca Bruzzaniti a nome di tutti i consiglieri – . Un percorso che deve avere il fulcro all’ospedale S. Elia di Caltanissetta, struttura riconosciuta come Dipartimento di Emergenza, Urgenza e Accettazione (DEA di II livello) e, in quanto tale, naturale sede di riferimento il progetto di avviamento del quarto Policlinico universitario per il Centro Sicilia”.

In allegato: il documento predisposto, approvato e firmato dai consiglieri comunali di Caltanissetta

Per rivedere la diretta con gli interventi dei consiglieri comunali e del sindaco Walter Tesauro: https://caltanissetta.consiglicloud.it/meetings/NWFkWW1tWHlwMDQ9