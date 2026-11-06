Caltanissetta, domenica 8 novembre l’iniziativa “Saliamo in Campo”: prove pubbliche di campo largo

CALTANISSETTA – domenica, 8 novembre, all’Officina degli Artisti, in via Tortorici 12, si terrà l’iniziativa dal titolo “Saliamo in Campo”. L’organizzazione è a cura dei Gruppi territoriali del Movimento Cinque Stelle Caltanissetta e San Cataldo e vi parteciperanno: Area Civica Controcorrente, Progetto Civico Italia, Europa Verde, Futura, Insieme, Italia Viva Casa Riformista, Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, Più Uno, Sinistra Italiana.

Per la prima volta i partiti che potrebbero formare il Campo largo si riuniscono pubblicamente, si legge nella nota del programma evento. A un anno dalle elezioni regionali, l’obiettivo è analizzare tre temi decisivi per la Sicilia: al mattino i referenti locali portano spunti e proposte dai territori, al pomeriggio i referenti regionali li trasformano in bozze di proposte programmatiche attuabili a livello regionale.

Al centro dell’incontro tre temi: Sanità, Acqua, Welfare e lavoro. Dentro ciascun tema, ogni partito sceglie liberamente l’argomento su cui intervenire.

L’ingresso è libero, con spazio previsto per gli interventi del pubblico.

Sentiamo la necessità, si legge nella lettera di invito a firma dei coordinatori dei gruppi territoriali di Caltanissetta e San Cataldo indirizzata ai rappresentanti locali delle formazioni politiche, di stimolare un confronto diretto tra le formazioni politiche alternative al governo Schifani perché riteniamo che i tempi siano ormai maturi per iniziare un approfondimento condiviso sui temi che, adeguatamente sviscerati da tutti in maniera paritaria, possano portare alla formazione del programma per la prossima tornata elettorale regionale. Con “Nova” il Presidente Conte ha messo a disposizione delle forze politiche alternative al governo Meloni, un importante risultato ottenuto con un lavoro capillare in oltre cento province, che potrà essere utile per la formazione del programma politico nazionale, si legge ancora nella lettera di invito.

Con la nostra iniziativa “saliamo in campo”, vogliamo mettere a disposizione della costituenda coalizione regionale alternativa a Schifani, la nostra esperienza maturata sul campo e attraverso il confronto tra tutti i possibili “alleati”, avviare da Caltanissetta un percorso che possa portare a costruire il programma regionale, con la definizione di una “roadmap” che ci porterà alla scelta del migliore candidato alla Presidenza della Regione Siciliana, scrivono nella lettera di invito.

La Città di Caltanissetta è stata il luogo dove, grazie al primo presidente della Regione Giuseppe Alessi, è stata vergata la prima bozza dello Statuto che costituisce un unicum legislativo inserito a pieno titolo all’interno della Carta Costituzionale. Questa forte motivazione ci ha portato a proporre a tutti i possibili “alleati”, di partire proprio da Caltanissetta per un confronto sui temi, ritenendo che questa sia solo la prima tappa di un percorso che ci vedrà impegnati sull’intero territorio regionale.

Per iniziare questo percorso, abbiamo scelto tre temi che ci sono sembrati i più pressanti per i cittadini: sanità, acqua e welfare – lavoro e abbiamo predisposto un programma di lavoro, da svolgersi nella giornata di domenica otto novembre, in cui gli stessi saranno analizzati e a fine giornata consegnati e approfonditi con i coordinatori regionali, concludono nella lettera.

L’iniziativa si svolgerà in due momenti: di mattina dalle 9:00 alle 13:00 con interventi dei referenti locali; di pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00 con interventi dei referenti regionali.