Caltanissetta e Marianopoli, ripresa della distribuzione idrica: ecco il calendario

Caltaqua comunica la graduale ripresa della distribuzione idrica nei comuni di Caltanissetta e Marianopoli, secondo il seguente calendario.
CALTANISSETTA
7 novembre: Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico, Gibil Gabib, Angeli, Cinnirella e Sanatorio.
8 novembre: Santa Barbara, Centro Balate, Centro Storico, Gibil Gabib, Angeli, ASI Stazzone, Cinnirella, Firrio, Santo Spirito, Padre Scuderi, via Paladini, San Giovanni Bosco, Sanatorio, via Due Fontane, L. Monaco, Poggio S. Elia e Trabonella.
Le zone servite h24 saranno progressivamente riaperte a partire da oggi, 6 novembre, con completamento delle attività di messa in esercizio previsto entro l’8 novembre.
MARIANOPOLI
7 novembre: zona A.
8 novembre: zona B.
9 novembre: zona A.
10 novembre: zona B.
La distribuzione proseguirà a giorni alterni.