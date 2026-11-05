Serradifalco. Il 6 novembre in piazza San Francesco c’è l’evento “Il profumo della tradizione, il sapore della nostra Terra”: serata gratuita e aperta a tutti

SERRADIFALCO. Il 6 Novembre appuntamento con l’evento “Il profumo della tradizione, il sapore della nostra terra”. Si tratta, come ha spiegato il sindaco Leonardo Burgio di un evento che nasce a Serradifalco per promuoverne i prodotti e anche le stesse tradizioni. Una serata aperta a tutti, grandi e piccini, dedicata ai sapori di una volta, alla musica siciliana e al piacere di ritrovarsi insieme.

Un’iniziativa che mette al centro la nostra comunità e il lavoro di chi custodisce ogni giorno le tradizioni del territorio. Grazie alla generosità dei panifici, degli oleifici, delle aziende vinicole e degli agricoltori locali, potremo condividere una festa fatta di cose semplici e preziose: buon cibo, musica e convivialità. La serata prenderà il via alle ore 20 in Piazza San Francesco. La partecipazione è gratuita e non è previsto alcun pagamento. All’arrivo, ogni partecipante riceverà un ticket gratuito per la degustazione dei prodotti offerti dalle attività del territorio. Ci sarà spazio per “I Sapori della nostra Terra” con inciminato, ceci, olio nuovo e vino del territorio: un’occasione per riscoprire e gustare insieme i sapori che raccontano la nostra identità e il legame con la terra.

La serata sarà accompagnata dalla musica tipica siciliana, per ritrovare insieme l’allegria, i suoni e l’atmosfera delle nostre feste. Durante la serata si terrà anche un sorteggio gratuito di prodotti locali, donati con generosità dagli agricoltori del nostro territorio.