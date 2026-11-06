Caltanissetta, Salvatore Butera nominato vice referente regionale Plastic Free con delega alle istituzioni

L’assessore all’ambiente Salvatore Licata si complimenta con Salvatore Butera, già referente provinciale di Plastic Free, per il nuovo incarico a vice referente regionale per la Sicilia con delega alle istituzioni.

Un ruolo meritato che conferma la costanza nell’attivismo e nel servizio civico svolto dal 2020 non soltanto nelle attività organizzate nel territorio della provincia di Caltanissetta ma anche nell’impegno per la sensibilizzazione alla cittadinanza.

“Come Comune di Caltanissetta desideriamo confermare la stima per Salvatore Butera e l’impegno che la nostra città continua a portare avanti per garantire la tutela dell’ambiente e la lotta all’inquinamento da plastica – ha detto l’assessore Salvatore Licata -. Ridurre il consumo di rifiuti e conferire correttamente non sono soltanto obblighi di legge ma buone pratiche per la salute della collettività e per il decoro urbano. La sensibilizzazione ambientale è una battaglia che istituzioni e cittadini devono portare avanti insieme. Per una città più pulita non è sufficiente attivare servizi di controllo, monitorare le telecamere di sorveglianza e imporre sanzioni. È indispensabile che i cittadini rispettosi del proprio territorio possano dare il buon esempio. Solo con questa sinergia potremo garantire una città che sia veramente Plastic Free. Questo incarico consentirà di rafforzare il dialogo già avviato e creare nuove sinergie e collaborazioni concrete. Caltanissetta vuole essere parte attiva di questo progetto e come amministrazione siamo pronti ad accogliere le nuove sfide che si presenteranno ”.