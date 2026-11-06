Caltanissetta, il Libero Consorzio punta alla riqualificazione del Palacarelli

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta punta alla riqualificazione del Palazzetto dello Sport, il Palacarelli, attraverso un intervento di manutenzione straordinaria da finanziare con risorse regionali.

A darne notizia è il presidente del Libero Consorzio e sindaco di Caltanissetta, avvocato Walter Tesauro.

Lo scorso 2 settembre 2026 l’Ente si è ufficialmente accreditato all’avviso pubblico in materia di impiantistica sportiva promosso dal Dipartimento Regionale del Turismo, dello Spettacolo e dello Sport, individuando nel Palacarelli la struttura da candidare al finanziamento.

Attualmente gli uffici sono impegnati nella redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE), la cui conclusione è prevista entro la fine di novembre.

«Sono particolarmente soddisfatto del lavoro che stanno svolgendo gli uffici del Libero Consorzio, impegnati con professionalità e attenzione nel portare avanti questo importante percorso amministrativo – dichiara Walter Tesauro –. Il Palacarelli rappresenta un valore aggiunto per Caltanissetta e per l’intera provincia, una struttura che merita tutte le nostre attenzioni e che intendiamo valorizzare nell’interesse delle società sportive, degli atleti e dei tanti giovani che praticano sport».

«L’obiettivo è quello di creare le condizioni per restituire alla collettività un impianto moderno, efficiente e sicuro, capace di ospitare anche manifestazioni sportive di rilievo – conclude Tesauro –. Continueremo a seguire con attenzione l’iter per il finanziamento, consapevoli dell’importanza che questa struttura riveste per il nostro territorio».

L’intervento rientra nell’attività di ammodernamento e messa in sicurezza del patrimonio sportivo provinciale, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità degli impianti e sostenere le attività delle associazioni sportive.