Padre e figlio feriti a colpi d’arma da fuoco nel Siracusano, 3 fermati

Tre uomini di 22, 42 e 46 anni sono stati fermati per tentato omicidio ed estorsione aggravata dopo il ferimento a colpi d’arma da fuoco di un padre e del figlio a Pachino, in provincia di Siracusa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, all’origine dell’agguato ci sarebbe un debito contratto dalle vittime per l’acquisto di una partita di droga. I tre fermi sono stati convalidati ieri dal gip. L’episodio è avvenuto nella notte del 3 novembre, quando gli agenti della Squadra mobile di Siracusa e del Commissariato di Pachino sono intervenuti nella strada in cui risiedono le due vittime, raggiunte da diversi colpi d’arma da fuoco. Padre e figlio, entrambi coscienti, sono stati portati all’ospedale di Avola. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia scientifica per effettuare i rilievi. Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio, che sarebbe scaturito da un violento litigio tra più persone, successivamente degenerato nell’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco in strada. Gli accertamenti hanno consentito di individuare i tre uomini, nei confronti dei quali è stato disposto il fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio ed estorsione aggravata. I tre sono comparsi ieri davanti al gip, che ha convalidato il provvedimento. La posizione di una quarta persona è ancora oggetto di accertamenti. I due feriti sono stati dimessi dall’ospedale con prognosi rispettivamente di 7 e 14 giorni.(LaPresse)