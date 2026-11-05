Sicilia. Plastic Free punta a rafforzare la rete dei volontari e a coinvolgere l’intera Isola anche con il nisseno Salvatore Butera, nuovo vice referente regionale

Ampliare la rete del volontariato ambientale in tutte le province siciliane, coinvolgere nuovi Comuni e organizzare grandi iniziative regionali di sensibilizzazione e raccolta dei rifiuti. Sono gli obiettivi del nuovo coordinamento in Sicilia di Plastic Free affidato ad Alessandro Arcuri, nominato referente regionale, e Salvatore Butera, che ricoprirà il ruolo di vice con delega alle istituzioni. Una nuova fase per l’organizzazione di volontariato impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, che punta a rafforzare la collaborazione con amministrazioni locali, scuole e associazioni, valorizzando l’impegno dei volontari già attivi sul territorio e favorendo la nascita di nuovi gruppi locali.

Farmacista da 15 anni, Alessandro Arcuri ha iniziato il proprio impegno ambientale raccogliendo rifiuti sulle spiagge dell’Agrigentino, prima di entrare in Plastic Free nel marzo 2021 come referente comunale di Agrigento e, successivamente, di Favara. Dal novembre dello stesso anno ha assunto il coordinamento provinciale, contribuendo alla crescita dell’associazione sul territorio. Nel 2022 la provincia di Agrigento è passata da 6 a 18 referenti, con 16 Comuni attivi. In cinque anni sono stati organizzati circa cento appuntamenti di pulizia ambientale e altrettante iniziative nelle scuole. Tra i risultati raggiunti figurano cinque protocolli d’intesa con le amministrazioni comunali e altrettante ordinanze contro il rilascio di palloncini e lanterne. Significativo anche il percorso di Favara, riconosciuta Comune Plastic Free per quattro anni consecutivi, dal 2022 al 2025, anno in cui il riconoscimento è stato ottenuto anche da Licata e Ravanusa.

“La nostra priorità sarà portare Plastic Free in un numero sempre maggiore di Comuni siciliani, costruendo una rete capace di coinvolgere cittadini, istituzioni e nuove generazioni – dichiara Alessandro Arcuri, nuovo referente regionale –. Vogliamo organizzare grandi eventi regionali e mettere a sistema le energie e le esperienze maturate nelle diverse province. Il lavoro di squadra sarà fondamentale: la Sicilia è ricca di persone che amano la propria terra e sono pronte a impegnarsi per proteggerla. Lo dobbiamo soprattutto ai nostri figli, che meritano di crescere in un ambiente più pulito e sano”.

Ad affiancarlo sarà Salvatore Butera, 34 anni, agente di commercio nel settore dell’edilizia e appassionato di pesca subacquea. Avvicinatosi a Plastic Free nel 2020, ha iniziato come volontario a Caltanissetta, entrando successivamente nel gruppo di coordinamento locale fino ad assumere il ruolo di referente provinciale. Nel nuovo incarico si concentrerà soprattutto sul rafforzamento della comunità dei volontari e sulla creazione di nuove occasioni di collaborazione tra i territori.

“Vogliamo investire sul capitale umano della Sicilia, valorizzando i volontari e i referenti che ogni giorno dedicano tempo ed energie alla tutela dell’ambiente – afferma Salvatore Butera, nuovo vice referente regionale –. L’obiettivo è costruire una squadra regionale sempre più unita, favorendo momenti di incontro, condivisione e aggregazione. Penso anche a un grande meetup regionale Plastic Free, capace di riunire le persone che credono in questo progetto e di coinvolgerne di nuove. Solo facendo squadra potremo aumentare l’impatto delle nostre iniziative e diffondere una maggiore sensibilità ambientale”.

A completare il nuovo direttivo regionale saranno Antonino Giuffrida, referente provinciale di Catania, Alessio Russo, referente provinciale di Messina, Giuseppina Alabiso, vice referente provinciale di Agrigento, e Domenico Vernagallo, di Sciacca (AG). Una squadra che contribuirà a dare nuovo impulso alle attività di Plastic Free nell’Isola, attraverso il coordinamento dei volontari, il coinvolgimento delle scuole e il rafforzamento delle relazioni con le comunità locali.