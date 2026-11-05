La Comunità villalbese in corteo per onorare la memoria dei Caduti in Guerra

VILLALBA – Ieri mattina la comunità villalbese si è stretta attorno ai valori della memoria, della pace e dell’unità nazionale. Le Autorità civili col sindaco, il Presidente del Consiglio, assessori comunali, militari, religiose e l’intero Istituto Scolastico (infanzia, primaria e secondaria) hanno dato vita a una cerimonia sentita e partecipata. Dopo il corteo con inizio dal plesso “G. Garibaldi”, accompagnata dalla banda musicale, e la deposizione della corona d’alloro ai Caduti, lo spazio finale è stato dedicato alle riflessioni degli alunni.