CALTANISSETTA – A soli 10 anni continua a collezionare successi internazionali, portando il nome di Caltanissetta sui palcoscenici più prestigiosi della danza sportiva. È Chantal Capuzzo, giovanissima atleta della A.S.D. Dance Lab Studio, protagonista di una straordinaria affermazione a Shenzhen, in Cina, dove ha conquistato ben quattro medaglie d’oro.

Dopo il titolo europeo ottenuto in Moldavia, Chantal ha confermato il proprio talento anche in Asia, imponendosi nella Classe A Internazionale Under 10. Quattro gare e altrettanti primi posti, un risultato che testimonia la crescita tecnica e artistica della giovane ballerina nissena, capace di distinguersi in una competizione di altissimo livello.

Ma le soddisfazioni non si sono fermate alle medaglie. Le sue esibizioni, caratterizzate da eleganza, tecnica ed espressività, hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, tanto da consentirle di ottenere, a soli 10 anni, un contratto di sponsorizzazione internazionale. Un riconoscimento importante, accompagnato dall’invito ufficiale a partecipare a una prestigiosa competizione a Shanghai.

Dietro questi risultati ci sono impegno, sacrificio e tante ore di allenamento presso la A.S.D. Dance Lab Studio, guidata dai maestri Debhora Macaluso e Davide Fumagalli, che seguono il percorso di crescita della giovane atleta.

Proprio a loro e alla famiglia Chantal ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale: «Grazie ai miei maestri Debhora Macaluso e Davide Fumagalli se oggi sono quello che sono. E grazie ai miei genitori, che mi sostengono sempre e credono in me. So che ho ancora tanta strada da fare, perché il talento non basta averlo, va fatto maturare. E se non lo fai maturare ogni giorno, non potrai mai davvero coltivarlo».

Parole che dimostrano una maturità sorprendente per la sua età, così come il coraggio dimostrato nell’affrontare una trasferta intercontinentale senza la famiglia al seguito. Un’esperienza importante non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche personale.

Adesso, dopo i festeggiamenti, per Chantal è già tempo di tornare in sala ad allenarsi. All’orizzonte ci sono l’appuntamento di Shanghai e altre competizioni internazionali nelle quali sarà chiamata a confrontarsi con alcune delle migliori giovani ballerine.

Dalla Moldavia alla Cina, il percorso di Chantal Capuzzo continua dunque a regalare soddisfazioni alla sua scuola di danza e alla città di Caltanissetta, che può guardare con orgoglio ai successi di una sua giovanissima promessa.