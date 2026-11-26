(Adnkronos) – La Ducati saluta Pecco Bagnaia, Pecco Bagnaia saluta la Ducati. E lo fa senza correre l'ultimo Gran Premio della MotoGp 2026 a Valencia: "Non posso correre per un piccolo ematoma alla testa" ha spiegato il pilota nella conferenza d'addio organizzata dal team, dando le coordinate sui prossimi passi. "Al momento, dai medici è un no anche per il test di martedì. Essendoci ancora cinque giorni, il piccolo ematoma potrebbe anche evolvere in meglio. E comunque, se potessi fare il test dovrei andare con molta tranquillità…". Oggi, giovedì 26 novembre, il team di Borgo Panigale ha deciso di omaggiare il campione torinese, vincitore del Mondiale piloti nel 2022 e nel 2023. La storia d'amore tra Pecco Bagnaia e la Ducati finisce così senza un ultimo saluto in pista: "Una storia – ha scritto il team di Borgo Panigale sui social – per veri sognatori. Pecco e Ducati Corse: non solo una storia di successi. Perché, mentre i trofei raccontano le tappe raggiunte, sono le persone e i rapporti umani a custodire il valore più profondo di un’avventura. Grazie, Pecco. Leggenda". In occasione degli ultimi giorni in rosso, la Ducati ha scelto di celebrare a modo suo un pilota che ha scritto tante pagine importanti della storia italiana con un ultimo regalo. Una moto speciale, con l'iconico numero 63 sul cupolino, accompagnata dal claim: "Da rookie a leggenda". Una cartolina per racchiudere il percorso di Pecco e il grande legame con la Ducati.

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