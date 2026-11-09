JAS Tensei by Pininfarina: la Honda NSX rinasce con un V6 aspirato da 425 CV

(Adnkronos) – La leggendaria Honda NSX del 1990 torna protagonista attraverso un progetto che unisce ingegneria da competizione, design italiano e meccanica tradizionale. Si chiama JAS Tensei designed by Pininfarina ed è una reinterpretazione della sportiva giapponese, realizzata da JAS Motorsport in collaborazione con Pininfarina. Il nome Tensei significa rinascita in giapponese e sintetizza la filosofia del progetto: conservare il carattere analogico della NSX originale, aggiornandone profondamente struttura, aerodinamica e prestazioni. La carrozzeria utilizza pannelli in fibra di carbonio ad alto modulo, sostituendo quelli originali in alluminio. Le carreggiate aumentano di 170 mm anteriormente e 190 mm posteriormente, mentre il passo cresce di 55 mm. Pininfarina mantiene la silhouette originale, compresi gli iconici fari a scomparsa, ora equipaggiati con tecnologia LED Matrix e meccanismi in titanio. L'aerodinamica comprende un fondo piatto, un diffusore posteriore attivo e canalizzazioni interne progettate per ottimizzare raffreddamento e gestione dei flussi. Il cuore della vettura rimane il V6 Honda C30A, profondamente modificato dagli specialisti britannici di JUDD Power. La cilindrata raggiunge 3,5 litri, mantenendo l'aspirazione naturale. La potenza sale a 425 CV, mentre la zona rossa del contagiri è fissata a 8.500 giri/min. JAS Motorsport interviene anche sulla struttura, introducendo rinforzi sviluppati sfruttando l'esperienza maturata nelle competizioni con la NSX GT3.

Le sospensioni anteriori adottano uno schema a doppio triangolo con componenti in alluminio aerospaziale ricavati dal pieno. Posteriormente trova posto un sistema multilink, abbinato ad ammortizzatori KW a controllo elettronico.

L'impianto frenante Brembo utilizza dischi carboceramici, soluzione coerente con le prestazioni della vettura. La produzione sarà limitata a 35 esemplari, ciascuno personalizzato secondo le richieste del proprietario.

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