I fratelli gemelli del fiume hanno colpito ancora. Un siluro di due metri e mezzo di lunghezza, più di un quintale di peso, forse 25 anni d’età: è il risultato dell’ennesima pesca record sul fiume Po di Dario e Dino Ferrari di Casalmoro, piccolo comune in provincia di Mantova, entrambi in forza al team Sportex Italia, come riporta Bresciatoday.

La cattura nel fiume Po

“Uscita in vertical venerdì 20 novembre, primo assaggio dell’inverno con una giornata fredda e nebbiosa – racconta Dario Ferrari -. Troviamo subito i banchi di cefali, ormai sono stanziali: non scendono più verso il mare. Nelle vicinanze troviamo anche i siluri: mi metto in linea con il più grosso, stranamente si solleva e mangia subito sulla canna del Dino, questa volta ha preferito i vermi al pesce vivo”. Ci è voluta poi più di mezz’ora per portarlo “a tiro di guanto”, scrive ancora Dario Ferrari: “È un bisonte che misura 2 metri e mezzo, un grande vecchio del fiume Po”.

Silurus glanis

Il siluro d’Europa (silurus glanis), conosciuto anche come siluro o pesce siluro, è un pesce d’acqua dolce. È il pesce europeo esclusivamente d’acqua dolce che raggiunge le dimensioni maggiori: può superare i due metri e mezzo di lunghezza per 130 chili di peso, ma esistono dati storici di esemplari di taglia ancor maggiore. È originario dell’Europa centro-orientale, ma è stato introdotto in numerosi altri Paesi europei ed extraeuropei per favorire la pesca. L’introduzione di questa specie in ambienti estranei al suo areale naturale ha quasi ovunque causato danni all’ittiofauna autoctona.

(Il pesce siluro pescato dai fratelli Ferrari. Foto da BresciaToday)