Issa Doumbia e Luca Koleosho, chi sono le nuove stelle dell’Italia contro la Francia

(Adnkronos) – Nuove stelle in Italia-Francia. Oggi, giovedì 12 novembre, il ct azzurro Roberto Mancini ha deciso di portare con sé alcuni volti nuovi per sfidare la rinnovata Nazionale transalpina, guidata da Zinedine Zidane. Tra loro ci sono Issa Doumbia, centrocampista dello Sporting Lisbona che già si è fatto notare nelle precedenti partite di Nations League, e l'attaccante del Paris FC Luca Koleosho. Ma chi sono?

Issa Doumbia è un centrocampista italiano di 22 anni, classe 2003 e nato a Treviglio, in provincia di Bergamo. È cresciuto nel vivaio dell'AlbinoLeffe, con cui ha esordito in prima squadra prima di trasferirsi al Venezia, nell'estate 2024, per circa un milione di euro. Le due stagioni in Veneto gli sono valse le attenzioni dello Sporting Lisbona, che lo ha acquistato nello scorso calciomercato per oltre 20 milioni di euro. Centrocampista molto strutturato fisicamente, alto 1,87, ma con buona qualità, ha collezionato fin qui 15 presenza in stagione, con due gol in Champions League e due assist nella Primeira Liga. Luca Koleosho è un attaccante di 22 anni, classe 2004, nato negli Stati Uniti da padre nigeriano e madre italio-canadese con origini molisane. Koleosho possiede quindi quattro passaporti: quello statunitense, canadese, nigeriano e italiano, e fin da subito ha scelto di vestire la maglia azzurra, facendo tutta la trafila nelle Nazionali giovanili, dall'Under 19 all'Under 21 prima di ricevere la chiamata di Mancini. Calcisticamente è cresciuto tra Stati Uniti e Spagna, esordendo per la prima volta tra i professionisti con la maglia dell'Espanyol prima di volare in Inghilterra e giocare con il Burnley, facendosi notare in Premier League e in Championship, la Serie B inglese. La scorsa estate il trasferimento, per circa 16 milioni di euro, in Francia per vestire la maglia del Paris FC.

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