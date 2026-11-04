Innovazione, Smau Milano 2026 premia Sea Vision e PlanEat per welfare aziendale

(Adnkronos) – "La pausa pranzo al centro di un modello innovativo di welfare aziendale capace di coniugare benessere delle persone, lotta allo spreco alimentare e sviluppo tecnologico". Con queste motivazioni, Sea Vision, azienda italiana leader nello sviluppo di sistemi di visione, software di tracciabilità e soluzioni di automazione per l'industria farmaceutica, ha ricevuto il premio innovazione a Smau Milano 2026, in corso presso Allianz MiCo, per il progetto che ha rivoluzionato la pausa pranzo realizzato in collaborazione con PlanEat, società benefit di Pavia che sviluppa soluzioni per la pianificazione alimentare di aziende, privati e mense scolastiche. Il riconoscimento – spiegano in una nota Sea Vision e PlanEat – premia un percorso di welfare alimentare avviato nel 2022 in occasione del trasferimento di Sea Vision nella attuale sede aziendale di Pavia, che conta circa 260 dipendenti, ed è priva di mensa interna. L'esigenza era ripensare il servizio dedicato alla pausa pranzo individuando una soluzione capace di superare i modelli tradizionali, come il buono pasto o la mensa, e di offrire ai dipendenti un'esperienza più flessibile, salutare e consapevole. Da questa necessità è nata la collaborazione con PlanEat che ha permesso di introdurre un ecosistema digitale integrato attraverso il quale i collaboratori programmano con anticipo i pasti selezionandoli tramite app o web app, accedono a menu e informazioni nutrizionali dettagliate, gestendo il proprio credito aziendale e beneficiando di un'offerta personalizzata. La piattaforma fornisce inoltre indicazioni sull'equilibrio nutrizionale del pasto, secondo i principi della dieta mediterranea, aiutando gli utenti a compiere scelte alimentari più consapevoli. Nel corso degli anni il progetto si è progressivamente evoluto, ampliando servizi e funzionalità per rispondere alle esigenze delle persone. Accanto alla gestione della pausa pranzo, sono stati introdotti pick-up point dedicati alla distribuzione della spesa personale ordinata tramite la stessa piattaforma, contenitori riutilizzabili per ridurre ulteriormente l'impatto ambientale e nuove iniziative dedicate al benessere alimentare come la fornitura quotidiana di frutta fresca. Più recentemente, il modello è stato esteso anche ai momenti di pausa durante la giornata lavorativa, includendo una nuova offerta dedicata al coffee break, con vending machine per caffè e snack integrate nello stesso ecosistema. L'innovazione del progetto risiede anche nella sua capacità di generare benefici ambientali concreti e monitorati. La piattaforma di pianificazione dei pasti permette di preparare solo il cibo effettivamente prenotato, riducendo lo spreco alimentare già in fase di produzione. Anche sul piano logistico, i pasti vengono consegnati in contenitori tracciati e riutilizzabili fino a 200 volte, che vengono ritirati dopo il consumo, evitando il ricorso a contenitori monouso. I risultati ottenuti hanno consentito a Sea Vision di integrare nel proprio percorso Esg indicatori concreti e misurabili. Secondo le stime della piattaforma PlanEat, dal 2022 a oggi il progetto ha evitato lo spreco di oltre 15.000 kg di cibo rispetto a un servizio di ristorazione tradizionale. A questo cibo non sprecato è associata un’impronta di quasi 40.000 kg di CO₂ equivalente e di oltre 9 milioni di litri d’acqua. "Questo premio conferma il valore di un percorso costruito insieme nel tempo, che ha saputo trasformare una necessità organizzativa in un progetto di welfare innovativo e sostenibile – dichiara Paolo Marangolo, Hr manager di Sea Vision – Marchesini Group- Fin dall'apertura della nostra sede di Pavia abbiamo scelto di costruire insieme a PlanEat un servizio capace di coniugare benessere delle persone, qualità dell'esperienza aziendale e attenzione all'ambiente. In questi anni la partnership si è consolidata e ha accompagnato la crescita della nostra organizzazione, diventando un elemento distintivo delle nostre politiche di welfare. Questo riconoscimento ci rende particolarmente orgogliosi perché premia una visione condivisa e dimostra come una collaborazione strategica e duratura possa generare valore concreto per i collaboratori, per l'azienda e per il territorio". "Per noi questo è il riconoscimento di una collaborazione pluriennale che ha saputo trasformare un'esigenza quotidiana in un'opportunità di innovazione concreta – dichiara Nicola Lamberti, fondatore di PlanEat – Ci rende particolarmente orgogliosi perché dimostra come l'innovazione possa nascere dalla capacità di rispondere in modo nuovo a un bisogno diffuso nelle aziende, come quello della pausa pranzo. Insieme a Sea Vision abbiamo sviluppato una visione condivisa, in cui il pranzo diventa parte integrante delle politiche di welfare aziendale. In questo modello, ogni pasto rappresenta un'occasione concreta per generare valore per le persone, per l'azienda e per il territorio".

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