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Il presidente del Senato La Russa domani all’Adnkronos per AdnTalks, diretta dalle 15.20

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Il presidente del Senato La Russa domani all’Adnkronos per AdnTalks, diretta dalle 15.20

Mer, 04/11/2026 - 13:53

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(Adnkronos) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sarà domani, 5 novembre, al Palazzo dell'Informazione di piazza Mastai a Roma, per una visita alla redazione dell'Adnkronos. Alle 15.20 sarà ospite in diretta di 'AdnTalks', il format sul sito internet e sul canale YouTube dell'agenzia. A intervistarlo sarà il direttore Davide Desario. 
—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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