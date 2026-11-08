Salute

Il paracadute si apre a metà, muore un 35enne a Vercelli

AdnKronos

Il paracadute si apre a metà, muore un 35enne a Vercelli

Dom, 08/11/2026 - 17:22

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(Adnkronos) – Un 35enne è morto oggi, domenica 8 novembre, a Vercelli dopo un lancio con il paracadute vicino al campo di volo di via Lamporo. Da una prima ricostruzione sembra che il paracadute si sarebbe aperto solo parzialmente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i medici del 118 e le forze dell’ordine. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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