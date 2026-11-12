Gruppo San Donato annuncia nuova governance, Marco Rotelli presidente

(Adnkronos) – Il Gruppo San Donato (Gsd), leader della sanità privata in Italia, annuncia la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione con Marco Rotelli presidente, Gilda Gastaldi Rotelli presidente onorario, la conferma di Marco Centenari nel ruolo di amministratore delegato e Nicola Grigoletto nel ruolo di vicepresidente del gruppo. Entrano nel Cda tre nuovi membri indipendenti: Giuseppe Tinelli, Marcella Panucci e Stefano Firpo. "La famiglia Rotelli conferma il proprio impegno nel rafforzare la governance del gruppo per guidare la nuova fase di rifocalizzazione sulle eccellenze che hanno portato il brand Gruppo San Donato ad essere riconosciuto e stimato a livello internazionale", si legge in una nota. "Il Consiglio di amministrazione riunisce figure che esprimono la continuità della storia e della gestione di Gsd e professionisti indipendenti con competenze in ambito istituzionale, economico, industriale, giuridico e di governance, con l'obiettivo di valorizzare il capitale clinico, scientifico e formativo del gruppo". "L'impegno di Gruppo San Donato e della famiglia Rotelli – si legge ancora – è rivolto a valorizzare ulteriormente gli ospedali che, grazie alla qualità delle cure, alla ricerca scientifica e alla professionalità delle persone che vi lavorano, sono diventati un pilastro della sanità lombarda e italiana. Sostenere queste strutture significa mettere un patrimonio di competenze e innovazione al servizio dei pazienti, secondo un'etica della cura che si traduce nel rispetto della dignità della persona e nell’attenzione ai suoi bisogni lungo tutto il percorso di assistenza. È con questo impegno che il gruppo intende fare la propria parte per il sistema Paese, contribuendo così al rafforzamento del sistema sanitario. Per farlo, Gsd continuerà a investire in Italia negli ospedali, nelle tecnologie e nelle persone, generando nuova occupazione qualificata". “Sono orgoglioso di portare avanti una storia famigliare iniziata nel 1957 e costruita grazie alla visione e all'impegno di generazioni di medici, ricercatori e professionisti – dichiara Marco Rotelli – Una storia che ha reso i nostri ospedali un motivo di orgoglio per la sanità italiana. Nel solco di questo percorso, sentiamo la responsabilità di valorizzare il nostro patrimonio di competenze e di eccellenze, continuando a investire nella qualità delle cure, nella ricerca e nella didattica, con la persona sempre al centro. È con questo spirito che ci mettiamo a disposizione per fare la nostra parte. Ringraziamo i consiglieri uscenti e tutti coloro che sono stati protagonisti di questa storia di successo, sulla quale vogliamo continuare a costruire il futuro del gruppo". "In questi anni – continua la nota – Gsd ha avviato un percorso di consolidamento, raggiungendo ottimi risultati che ne hanno rafforzato il posizionamento. Su queste basi si apre un nuovo corso, caratterizzato da una rinnovata attenzione allo sviluppo dell'eccellenza sanitaria italiana, fondata su ricerca, innovazione tecnologica e cura della persona. Il rafforzamento della governance risponde a questa evoluzione, unendo la continuità dell'esperienza maturata a nuove competenze al servizio delle priorità del gruppo". Il nuovo Cda incarna "un ponte tra continuità e nuove professionalità. La presidenza di Marco Rotelli e la nomina di Gilda Gastaldi Rotelli a presidente onorario – spiega il Gruppo San Donato – esprimono il coinvolgimento della famiglia e il legame con la storia del gruppo. In questa prospettiva di continuità si inseriscono la conferma dell'ingegnere Marco Centenari alla guida operativa e l'attribuzione della vicepresidenza all'avvocato Nicola Grigoletto, figure con un'esperienza ultraventennale negli organi di gestione del gruppo e una profonda conoscenza delle sue attività". Accanto a loro le 'new entry': "Giuseppe Tinelli, avvocato e professore emerito di Diritto tributario dell'università Roma Tre, affianca a una lunga carriera accademica l'attività professionale e la partecipazione a organismi tecnici in materia fiscale. È autore di numerose pubblicazioni e ha fatto parte del Comitato tecnico per la redazione dei decreti attuativi della riforma fiscale, per la materia del processo tributario; Marcella Panucci, già direttore generale di Confindustria dal 2012 al 2020, ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto presso i ministri della Pubblica amministrazione e dell'Università e della Ricerca. È consigliere del ministro dell'Università e della Ricerca e consigliere per la politica industriale del presidente del Cnel. Vanta esperienza nella governance societaria e competenze in diritto della concorrenza, regolazione e politica industriale; Stefano Firpo, direttore generale di Assonime dal novembre 2022, ha ricoperto incarichi di vertice nella pubblica amministrazione e nel settore bancario. Già Capo di Gabinetto del ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale e direttore generale di Mediocredito Italiano, ha contribuito alla definizione e all'attuazione di politiche nazionali per l’innovazione, la competitività e gli investimenti". Parola d'ordine: "Le eccellenze sanitarie al centro". Il mandato del Consiglio di amministrazione sarà "orientato alla crescita delle attività che costituiscono il cuore di Gruppo San Donato: assistenza sanitaria, ricerca scientifica e didattica. La rifocalizzazione sulle competenze distintive del gruppo permetterà di concentrarsi su assistenza, ricerca e didattica e continuare a rappresentare un punto di riferimento in Italia e nel mondo, nel segno della qualità delle cure e della continuità operativa delle strutture". "Sempre più persone scelgono i nostri ospedali, riconoscendone la qualità clinica e l'attenzione alla persona. È una fiducia che il gruppo intende far crescere e che si traduce in risorse per investire in ricerca, tecnologie e competenze a beneficio di tutti i pazienti", è l'impegno di Gsd. Con oltre 5 milioni di pazienti assistiti ogni anno, una rete di 61 centri medici di cui 18 ospedali, e oltre 19.000 collaboratori tra cui più di 7.300 medici – si ricorda nella nota – il Gruppo San Donato si conferma un punto di riferimento della sanità italiana, con una presenza capillare in Nord Italia. In particolare, "l'Irccs ospedale San Raffaele conta oltre 2.000 persone dedicate alla ricerca, più di 80 laboratori e oltre 3.000 pubblicazioni scientifiche nel 2025, con un Impact Factor complessivo superiore a 19.900, secondo solo al Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), confermando la centralità della ricerca nell’integrazione tra attività scientifica e assistenza clinica. Anche l'università Vita–Salute San Raffaele si distingue nelle classifiche internazionali: è sesta al mondo e prima in Europa per citazioni per docente nei QS World University Rankings 2027 e quinta al mondo per qualità della ricerca nei Times Higher Education World University Rankings 2027. Nella classifica Censis 2026/2027, tra gli atenei non statali, conquista il primo posto nelle lauree triennali e magistrali biennali dell'area medico-sanitaria".

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