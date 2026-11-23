PALERMO (ITALPRESS) – Pubblico d’eccezione per la serata inaugurale della Stagione del Teatro Massimo. Due ministri nel palco reale: Elisabetta Casellati, madre del direttore artistico Alvise Casellati e Gianmarco Mazzi. Il coro diretto da Salvatore Punturo, vero protagonista dell’opera, ai ringraziamenti mostra una bandiera della Palestina. Tra gli spettatori si alza un cittadino israeliano che inizia a protestare. Un fuori programma che dura pochi secondi e che non offusca il caloroso successo nei confronti dell’opera, che a Palermo mancava dal ’72. Concepita in origine come oratorio sul libretto di Ferdinand Lemaire e portata al debutto operistico a Weimar nel 1877 per intercessione di Franz Liszt, Samson et Dalila vive di un costante conflitto dialettico tra due universi sonori antitetici, esattamente come Samson dilaniato tra la fede in Dio e la seduzione di Dalila, la nemica che usa il suo fascino per ridurlo in schiavitù. Il successo della serata si deve in gran parte all’ottima esecuzione dell’orchestra diretta da Emmanuel Villaume, che con rara sensibilità esegue una partitura raffinata e molto complessa. In scena circa 80 elementi del coro più i ballerini sono una massa artistica immensa che la regia ripresa da quella originale di Jean Luis Grinda, governa con mano sicura.

Lo spettacolo è stato trasmesso su Rai 5 e da Rai Radio 3, conferendo alla serata e al Massimo lo status di un teatro tra quelli di vertice in Italia. L’opera di Saint- Saens era nata come oratorio e conserva l’austera gravità del popolo ebraico, soprattutto nel primo atto, trattata da Saint-Saëns con un rigore contrappuntistico di chiara ascendenza bachiana e che rallenta deliberatamente il passo drammaturgico a favore della monumentalità. L’orchestrazione si fa molto raffinata. Saint-Saëns evita tuttavia ogni compiacimento wagneriano o eccesso verista: il suo orientalismo resta sempre sullo sfondo, con l’eccezione del baccanale eseguito dal corpo di ballo. Tra i protagonisti Martin Muehle è Samson e Varduhi Abrahamyan è il mezzosoprano che interpreta Dalila, vocalità morbida, centrata sulla tessitura medio-grave, sorretta da un accompagnamento orchestrale che mima il respiro e l’abbandono sensuale, che raggiunge il culmine nello strepitoso duetto d’amore che chiude il second’atto. Un successo pieno che dà inizio alle celebrazioni per i 130 anni dalla nascita del Massimo. Molto accurati i costumi di Agostino Arrivabene che firma pure le scene imponenti. Repliche fino al 29 novembre.

– foto ufficio stampa Teatro Massimo di Palermo –

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