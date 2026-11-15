Giallo nel Livornese, donna trovata morta in strada sulle strisce pedonali: si indaga sul decesso

(Adnkronos) – Tragedia nella mattinata di oggi, domenica 15 novembre, a Castagneto Carducci (Livorno), dove una donna di 68 anni è stata trovata priva di sensi sulle strisce pedonali lungo la via Aurelia. Per lei, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare. L'allarme è scattato poco dopo le 9.40. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un'automedica, e una squadra della Croce Rossa Italiana di Donoratico. La donna, riversa sull'asfalto, presentava numerose ed estese ferite sul corpo. Ogni tentativo di salvarle la vita si è rivelato purtroppo inutile: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso sul posto. Sulle cause della morte sono in corso accertamenti. L'arresto cardiaco, al quale sarebbe stato ricondotto il decesso, potrebbe infatti essere collegato ai gravi traumi riportati dalla donna, compatibili con un investimento stradale. Secondo le prime informazioni, la 68enne sarebbe stata travolta da un veicolo mentre attraversava la carreggiata sulle strisce pedonali. Una ricostruzione che dovrà essere verificata dagli investigatori. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e chiarire eventuali responsabilità. Restano da definire le circostanze dell'investimento.

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