(Adnkronos) – Due ore circa di domande a porte chiuse e in stanze separate e la netta sensazione che l'inchiesta sul cosiddetto giallo di Pietracatella stia arrivando al suo momento di massima accelerazione. Mattinata densa di passaggi investigativi negli uffici della Squadra Mobile di Campobasso, dove gli inquirenti sono tornati ad ascoltare i familiari stretti delle vittime del duplice avvelenamento da ricina che è costato la vita ad Antonella Di Ielsi e alla figlia quindicenne Sara Di Vita. Ad entrare verso le 10 in Questura a via Tiberio sono stati Salvatore Di Ielsi, padre di Antonella e nonno della giovane Sara, e la cognata della donna: Giovanna. I due sono stati sentiti separatamente, come persone informate sui fatti, in audizioni durate a lungo e considerate di primaria importanza investigativa per definire l'ambiente domestico, le relazioni interne alla famiglia e possibili anomalie riscontrate nei giorni precedenti alla tragedia. All’uscita dagli uffici, neanche una parola da parte del nonno Salvatore, che ha scelto la via del silenzio assoluto allontanandosi rapidamente. Ha accettato invece un breve scambio con i giornalisti Giovanna, cognata di Antonella. La donna ha lasciato trapelare che il quadro potrebbe presto chiarirsi: “Potrebbero arrivare presto delle novità”. Ed ha ribadito con fermezza la propria convinzione su quanto accaduto: “Resto convinta che si sia trattato di un omicidio e non certo di un incidente”.

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