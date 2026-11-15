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Fugge da un controllo delle forze dell’ordine, 29enne muore precipitando per circa 200 metri

AdnKronos

Fugge da un controllo delle forze dell’ordine, 29enne muore precipitando per circa 200 metri

Dom, 15/11/2026 - 13:01

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(Adnkronos) –
Dramma questa mattina a Domodossola, in località Bei (Verbania), durante un inseguimento delle forze dell’ordine a due giovani in fuga. L'allarme è scattato poco dopo le 10. Un 29enne è precipitato in un dirupo per circa 200 metri. Sul posto sono intervenuti l’elicottero del 118 e il Soccorso Alpino, che dopo lunghe operazioni di ricerca e localizzazione, hanno raggiunto il ragazzo constatandone il decesso.  L'altro giovane, di 24 anni, è stato trovato a terra con diversi traumi, soccorso in codice verde e trasportato in ambulanza all’ospedale di Domodossola. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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