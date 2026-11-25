PALERMO (ITALPRESS) – “Esprimiamo apprezzamento per l’impegno di UniCredit che ancora una volta ha versato importanti risorse nelle casse della Regione siciliana e rinnoviamo la necessità di costruire una forte alleanza istituzionale, affinché le prerogative riconosciute dall’articolo 37 dello Statuto siciliano trovino piena e concreta attuazione”. Lo dicono Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di Anci Sicilia.

“Il riconoscimento delle spettanze fiscali della Sicilia non sia più subordinato alla sensibilità o alla disponibilità delle singole imprese, ma trovi applicazione sistematica e obbligatoria nei confronti di tutte le aziende interessate dalla previsione statutaria – spiegano i vertici dell’associazione dei Comuni siciliani -. Non si tratta di introdurre ulteriori oneri a carico del sistema imprenditoriale, ma di garantire alla Sicilia le risorse che le spettano, rafforzandone l’autonomia finanziaria, l’economia e la capacità di offrire servizi ai cittadini”.

“Occorre costruire una forte alleanza tra le istituzioni, le forze politiche e le rappresentanze economiche e sociali, affrontando questa battaglia con la stessa determinazione e lo stesso coraggio istituzionale che Anci Sicilia ha dimostrato nel rivendicare l’adeguamento del Fondo di solidarietà comunale e il superamento dei criteri che penalizzano i Comuni siciliani – sottolineano Amenta e Alvano -. In entrambi i casi non si tratta di chiedere concessioni o trattamenti di favore, ma di rivendicare diritti e risorse riconosciuti dal nostro ordinamento. Su queste battaglie la Sicilia deve essere capace di esprimere una posizione forte, unitaria e autorevole”, concludono.

-Foto ufficio stampa AnciSicilia-

(ITALPRESS).