Il capolavoro di Musetti, la battaglia coraggiosa di Cobolli e poi l’apoteosi con il doppio delle meraviglie spinto dalla solidità di Vavassori e lo stesso Musetti con cui l’Italia del tennis resta nell’Olimpo, aggrappata alla gloria. La squadra azzurra ha usato tutte le sue risorse fisiche, nervose, di cuore e coraggio per tenersi stretta l’ ‘Insalatiera’ (la seconda senza la sua stella Jannik Sinner) che dopo quattro edizioni consecutive è ancora sua, negando la consegna del trofeo alla Spagna di Carlos Alcaraz, sceso in campo a Bologna con quella fame da cannibale, pronto ad acciuffare quel trofeo che ancora manca alla sua bacheca.Se nel 2025 la firma l’aveva messa Cobolli e l’anno prima Berrettini con Sinner, stavolta il marchio del trionfo è di Musetti, che ha vissuto una settimana di grazia regalando agli azzurri un poker storico. Perché conquistando la quarta Coppa Davis consecutiva (2023-2026), l’Italia diventa la prima nazionale del tennis moderno a vincere quattro titoli di fila dall’abolizione del Challenge Round, avvenuta nel 1972. Cinque anni fa tutto questo sembrava impensabile. E’ una squadra azzurra superlativa che esce trionfante dalla sfida contro le Furie Rosse, onorando al meglio delle sue possibilità la sua quarta finale di fila sotto i riflettori del Forum di Bologna che si è confermato essere l’arma in più che ha spinto l’Italia oltre i suoi limiti. Perchè stavolta era davvero una Spagna di fenomeni quella da domare nell’arena bolognese, più competitiva di quella della scorsa edizione se non altro per gli interpreti messi in campo dl team iberico.

A regalare sogni e pensieri stupendi ci aveva pensato già dal pomeriggio un monumentale Musetti capace nel primo singolare di una reazione da campione contro la giovane stella iberica Rafael Jodar: sotto di un set e di due game nel secondo parziale l’azzurro è stato in grado di raddrizzare il piano inclinato con nervi e classe e portarlo dalla sua parte, aggiudicandosi 12 game ad uno di fila e conquistando una vittoria comunque da consegnare alla storia per come è maturata. “E’ stata la mia prestazione più grande e senza il pubblico non so se avrei trovato quella spinta per rimontare” ha confessato a fine gara il carrarino alla quarta vittoria su quattro nella Final 8. In una partita di altissimo livello tecnico, l’azzurro si è imposto in rimonta 6-7(4) 6-2 6-1 in 3 ore e 2 minuti di gioco costruendo il successo con la classe e il carattere: portatosi avanti con la sua ragnatela di variazioni e un’intensità di ritmo da top class, sul 4-1 nel primo set ha mancato tre palle break di fila per il 5-1 e si è fatto riprendere dallo spagnolo che nonostante un problema al piede (necessario l’intervento del medico) si è aggiudicato il set al tie break. Lorenzo ha prima accusato il colpo e sul 2-0 per Jodar sembrava di dover assistere a un vecchio film fatto di occasioni mancate e crolli, ma stavolta Musetti non ne ha voluto sapere di essere la solita bellezza incompiuta. La reazione è stata fulminante: nove game di fila, 6-2 nel secondo set, 3-0 nel terzo con due break.

L’ex numero 5 del mondo si è rivelato inarrestabile chiudendo la sfida da dominatore. Musetti garantiva quantomeno il doppio e affidava il pallino a Flavio Cobolli che nell’altro singolare si arrendeva, come da pronostico, ma dopo aver lottato contro re Carlos, che iniziava nel miglior modo per lui “una delle giornate più importanti della sua vita”, portando in parità la Spagna. Reduce da tre titoli consecutivi (Vienna, Parigi e le Atp Finals), l’iberico archiviava a Bologna il secondo match vinto, senza ancora perdere un set: 6-2 7-6(4) in un’ora e 33′ contro l’amico Flavio che sul 5-4 ha avuto la forza e il carattere di non mollare annullando due match point che hanno prolungato l’ultima frazione al tie break prima di cedere. Tutto era dunque nelle mani della coppia azzurra Vavassori-Musetti contro quella iberica composta dal veterano specialista quarantenne Marcel Granollers e lo stesso Alcaraz: gli Azzurri partono forte con un set praticamente perfetto chiuso 6-2 con un doppio break fatto di colpi spettacolari. Nel secondo Alcaraz prova a prendere per mano il compagno di squadra alzando il livello dei colpi ma la coppia azzurra è granitica non concede spazio agli iberici stordita dai colpi vincenti di Musetti e le traiettorie di Vavassori, autore dell’ace decisivo sul match point, e si prende la gloria con il 7-5 finale. L’Italia resta sul tetto del mondo. E alza al cielo per la quarta volta consecutiva l’Insalatiera d’argento.