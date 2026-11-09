Enna, oltre 60 atleti da tutta la Sicilia al Pala Pisciotto per lo Stage Federkombat di Muay Thai

Grande partecipazione allo Stage di Muay Thai che si è svolto domenica 8 novembre al Pala Pisciotto di Enna: più di 60 atleti provenienti da tutta la Sicilia si sono ritrovati per una giornata di allenamento intenso e di confronto tecnico.L’evento, organizzato da Strong Gym Muay Thai Palermo nell’ambito delle attività Federkombat, si è articolato in due lezioni, dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 15, guidate dai Maestri Calogero Palmeri e Nicola Caravello, insieme al campione intercontinentale Domenico Caravello.Lo stage è il primo appuntamento del percorso da cui saranno individuati gli atleti della squadra rappresentativa regionale siciliana di Muay Thai, chiamata a rappresentare la Sicilia nelle competizioni internazionali. L’ampia adesione testimonia l’entusiasmo del movimento regionale.Un ringraziamento va agli atleti, alle società, ai tecnici e agli organizzatori per l’impegno e lo spirito sportivo dimostrati.Il percorso proseguirà con i prossimi appuntamenti Federkombat.