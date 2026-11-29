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Il Partito popolare guidato da Alberto Nunez Feijóo vincente nelle elezioni in Spagna, davanti al Partito socialista del premier Pedro Sanchez. Secondo l'exit poll pubblicato da Tve subito dopo la chiusura dei seggi oggi 29 novembre, il Pp avrebbe vinto con il 32,2% dei voti, con Psoe al 28,8%, e Vox al 16,2%. L'exit poll di Tve attribuisce quindi tra i 131 e i 136 seggi ai popolari, compresi due di Upn. Al Psoe tra i 119 e 124 seggi,, a Vox tra i 44 e 48 seggi, al Frente Amplio tra i 10 e 11 deputati con il 5,7% dei voti. Inoltre il sondaggio, indica che i popolari risulterebbero vincitori in 13 delle 17 comunità autonome, e a Ceuta e Melilla, le due enclavi spagnole nel nord Africa: la prima in particolare è stata teatro dell'ingresso di decine di migliaia di immigrati ad agosto. Tra le regioni in cui sarebbe in testa il Psoe le Canarie, Catalogna, Navarra, Paesi Baschi. Secondo l'exit poll realizzato da Sw Demoscopica per "la Septima", il Psoe sarebbe invece il primo partito con 132-138 seggi, ma il Pp, che ne avrebbe 121-127, arriverebbe alla maggioranza assoluta insieme ai 44-51 ottenuti da Vox, mentre il Frente Amplio avrebbe 10 seggi. Più di 38,6 milioni di cittadini sono stati chiamati a esprimere il proprio voto in 61.033 seggi in 22.493 circoscrizioni per le elezioni generali anticipate convocate dal premier Sanchez. Alle 18, affluenza record al 68%. L'elezione riguarda i 350 membri del Congresso e i 209 senatori delle Cortes Generales.

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