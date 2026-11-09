Eicma 2026 supera ancora quota 600.000 presenze

(Adnkronos) – Oltre 600mila presenze, il 6% in più rispetto al 2025, e un aumento del 30% delle presenze degli operatori esteri. È il bilancio diffuso dagli organizzatori dell’83ª edizione di Eicma, l’Esposizione internazionale delle due ruote che si è svolta dal 3 all’8 novembre a Fiera Milano Rho. Per la prima volta la manifestazione ha occupato dieci padiglioni, su una superficie complessiva di 300mila metri quadrati. Sono stati oltre 51mila gli operatori del settore arrivati da 168 Paesi. Sul fronte espositivo, 764 espositori da 52 Paesi hanno portato a Rho 2.150 marchi, per il 74% esteri. Tra gli espositori diretti, il 30% partecipava per la prima volta o tornava dopo un’assenza. Gli accreditati tra giornalisti, professionisti dei media, tecnici e content creator sono stati 8.700, provenienti da 67 Paesi.

"

La crescita delle presenze e l’aumento degli operatori esteri esprimono le due dimensioni di EICMA: un evento capace di coinvolgere centinaia di migliaia di appassionati e una piattaforma internazionale di business imprescindibile per le imprese" dichiarano Pietro Meda, presidente di EICMA, e Paolo Magri, amministratore delegato. "Continuiamo ad arricchire la manifestazione con contenuti di valore e iniziative speciali, come le mostre delle ultime edizioni, per rafforzarne l’attrattività, avvicinare nuovi visitatori e generare opportunità per l’intera industria delle due ruote. La partecipazione dei giovani e di decine di scolaresche da tutta Europa racconta una passione che si rinnova e unisce generazioni diverse. Sappiamo che un afflusso così importante comporta anche criticità e disagi. Per questo continuiamo a investire nell’esperienza di visita: dalla promozione del trasporto pubblico ai parcheggi gratuiti in città, dall’ampliamento delle corsie nei padiglioni agli strumenti di orientamento, con cartine dedicate e un’app".

Tra gli appuntamenti più seguiti, la mostra “Speed Legends” ha registrato oltre 150mila visite. Allestita al padiglione 22 in collaborazione con MotoGP, ha ripercorso più di settant’anni di gare attraverso le moto di campioni come Giacomo Agostini, Valentino Rossi, Marc Márquez e Francesco Bagnaia. Agostini ha partecipato all’inaugurazione insieme a Franco Uncini. Negli spazi esterni, MotoLive ha festeggiato 21 anni con le esibizioni del campione di trial Toni Bou e la Champions Charity Race, che ha visto in pista le moto di 17 case motociclistiche, con otto ore di diretta televisiva. Infine sono state oltre 4mila le prove tra scooter, ciclomotori e quadricicli nell’area Your Urban Mobility. Il salone ha ospitato anche la presentazione del percorso della Dakar 2027 e il convegno “Motonomics”, promosso da Acem e Ancma.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)