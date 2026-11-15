Eccellenza Girone A. Sconfitta esterna della Sancataldese 3-2 con il San Giorgio Piana: ai verdeamaranto non bastano i gol di Gueye e Torres

Nel girone A del campionato di Eccellenza, stop esterno per la Sancataldese che ha perso 3-2 sul campo del San Giorgio Piana. Un confronto che i padroni di casa avevano da subito sbloccato con Corso, ma che i verdeamaranto di mister Davide Boncore erano riusciti a pareggiare con la rete di Gueye. In questo frangente la squadra ospite ha dimostrato carattere e personalità al cospetto di un San Giorgio Piana che, di contro, ha dimostrato come, nel momento in cui gioca in casa, non solo non fa sconti a nessuno, ma è capace di qualsiasi impresa.

Nella ripresa, come ha avuto modo di ricordare lo stesso mister Boncore, con la Sancataldese in un gran bel momento, sono stati invece i padroni di casa a portarsi in vantaggio con Pierce a seguito di un errore di posizionamento su calcio piazzato. E dire che la Sancataldese aveva sfiorato con Torres la rete dell’1-2 con la quale la partita avrebbe potuto prendere ben altra piega! E invece il match ha preso una direzione favorevole ai padroni di casa che, con un eurogol di Cipriano, hanno triplicato prima di subire la rete del definitivo 2-3 ad opera di Torres.

La Sancataldese ha lottato sino alla fine per provare a raggiungere il 3-3 e a mettere a segno una rimonta che avrebbe avuto del clamoroso, ma la difesa di casa ha retto il disperato tentativo degli ospiti di riportare in parità il risultato della partita. Alla fine, tanto l’amaro in bocca in casa Sancataldese per una sconfitta che avrebbe potuto e dovuto essere evitata da una Sancataldese che, alla fine, in classifica è rimasta ferma a quota 20 passando dal primo al secondo posto, a pari punti con Marsala ed Alcamo, ad una sola lunghezza dalla vetta al momento occupata dalla rivelazione Montelepre.

E domenica prossima big match tra seconde tra Sancataldese e Marsala, nel contesto di un match i cui esiti potrebbero rivelarsi cruciali per il campionato stesso dei verdeamaranto che, fin qui, hanno fatto comunque bene considerato che il girone A ha visto ai nastri di partenza alcune tra le più importanti piazze del calcio dilettantistico siciliano, oltre a squadre come San Giorgio Piana, Montelepre e Castellammare che si stanno rivelando parecchio toste.