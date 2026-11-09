Dl bollette, via libera al decreto con taglio ai costi dell’elettricità per famiglie e imprese

(Adnkronos) – Una riduzione temporanea del costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese, attraverso un meccanismo di rimborso di una quota dei costi del gas naturale utilizzato per la produzione termoelettrica. È quanto prevede la nuova misura del Dl Bollette, approvata oggi dal Consiglio dei ministri, definita nell’ambito dell’interlocuzione con la Commissione europea e finalizzata a contenere l’impatto del prezzo del gas sul costo dell’elettricità.

"Con il decreto-legge approvato oggi dal Consiglio dei ministri completiamo il percorso del Dl Bollette, con l’obiettivo di ridurre il costo dell’energia elettrica per famiglie e imprese. A partire da gennaio, nel complesso, le misure del decreto consentiranno una riduzione media di circa 15 euro al megawattora. È un primo passo concreto a sostegno del nostro sistema Paese, dei consumatori e del tessuto produttivo", ha dichiarato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto

Fratin. "Il provvedimento è il risultato di un lavoro articolato e di una lunga interlocuzione con la Commissione europea, portato avanti con la collaborazione istituzionale di Arera, per gli aspetti di competenza, e del Gme (Gestore dei Mercati Energetici), che ha assicurato il supporto tecnico nella definizione del meccanismo e nello svolgimento delle simulazioni richieste dalla Commissione europea. Un lavoro condotto nella consapevolezza delle difficoltà che famiglie e imprese stanno affrontando, in un contesto internazionale segnato da forti tensioni geopolitiche e dalle loro ricadute sui costi dell’energia". L’intervento si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo per contenere il costo dell’energia, tutelare famiglie e imprese e sostenere la competitività del sistema produttivo.

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