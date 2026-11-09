Diaco e Carlucci, nessun contatto diretto dopo l’intervista a Ravagnani

(Adnkronos) – Dopo l’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, il conduttore e Milly Carlucci non si sono mai parlati direttamente, limitandosi alle note e alle dichiarazioni in diretta. Il tentativo di portare la pace tra il conduttore di 'BellaMà e la famiglia di 'Ballando', attraverso un’ospitata di Diaco nella puntata di sabato scorso nelle vesti di 'ballerino per una notte' è stato fatto da intermediari Rai. Il retroscena svelato da Giuseppe Candela per 'Dagospia' oggi non ha trovato eco nella diretta del programma ‘BellaMà', dove Diaco non è mai tornato sull’argomento. La comunicazione tra i due si è conclusa con le dichiarazioni di Milly Carlucci in apertura della trasmissione e il comunicato diffuso da Diaco ieri. "Siamo una grande famiglia, così stretta e unita. Quando un membro di una famiglia viene aggredito, è come aggredire l'intera famiglia -aveva detto la conduttrice in diretta sabato- Questo è quello che abbiamo provato questa settimana. È il motivo per cui tutti noi ci siamo stretti attorno ad Alberto, non pubblicamente, ma gli abbiamo dato un abbraccio con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che è”. La conduttrice aveva poi ribadito i valori che da sempre contraddistinguono il programma: “Continuiamo per questa strada, nel segno del rispetto, dell'educazione, dell'accoglienza e dell'affetto”. "Come la Rai giustamente mi ha fatto notare avrei potuto condurre l’intervista ad Alberto Ravagnani con toni diversi e meno incalzanti -ha replicato ieri Diaco in un comunicato alle agenzie- nonché avrei dovuto non rispondere in diretta televisiva alle considerazioni fatte sempre in tv da Milly Carlucci. Probabilmente, se alle scuse già fatte in diretta durante l’Intervista a BellaMa’ fossero seguite nuove scuse più consapevoli, non sarebbe successo nulla di tutto questo". Il conduttore ha poi voluto soffermarsi in particolare su un aspetto: "Ho dato mandato ai miei avvocati -ha scandito Diaco- di querelare chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti. Devo tutelare non solo me stesso ma la mia famiglia, i miei affetti, la mia biografia e la Rai".

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