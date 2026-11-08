Da Consob via libera a offerta Intesa per Mps, al via dal 24 novembre

(Adnkronos) – La Consob ha approvato oggi, domenica 8 novembre il documento di offerta e al prospetto relativo all’Opas di Intesa Sanpaolo su Mps. Lo rende noto Intesa Sanpaolo in una nota. Il periodo di adesione all'offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle 8:30 (ora italiana) del 24 novembre e terminerà alle 17:30 (ora italiana) del 22 gennaio 2027 (estremi inclusi), salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 22 gennaio 2027 (salvo proroghe del periodo di adesione) rappresenterà, pertanto, l’ultimo giorno per aderire all’Opas, ferma restando l’eventuale riapertura dei termini (come infra definita).

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