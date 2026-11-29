La “remuntada” è arrivata in quel di Cagliari. Sembrava quasi impossibile ribaltare il 3-1 patito in casa nel match d’andata dei playout di serie A1 femminile ed invece il Ct Palermo, grazie a Pedone e Moratelli in stato di grazia, ha vinto per 4-1 dopo il doppio di spareggio. La squadra sarda va subito 1-0 con Alessandra Mazzola, 344 Wta, che lascia appena un gioco ad Anastasia Abbagnato. A questo punto salgono sugli scudi Giorgia Pedone, reduce dalla semifinale giocata ieri ad Heraklion in una prova Itf, e la trentina Angelica Moratelli, rivelatasi acquisto quanto mai azzeccato. Moratelli, campionessa italiana con AT Verona nel 2024-2025. La tennista palermitana ha sconfitto in tre set la 18enne Tyra Grant, 160 al mondo. Un risultato di spessore se si considera che Pedone appena 24 ore fa stava giocando in Grecia ed ha affrontato un lungo viaggio alla volta della Sardegna. Moratelli ha avuto ragione in due set della 25enne sarda Barbara Dessolis. Sul 2-1 per il team siciliano, serviva vincere due doppi per mantenere la massima categoria.

Così è stato, dato che Pedone e Moratelli, sempre in due set, con autorevolezza e grande spirito battagliero, hanno prevalso a scapito di Grant e Moratelli. Festosa esultanza a fine partita con i due capitani Chimirri e Fremi e le giocatrici (presenti anche le 18enni del vivaio Alessandra Fiorillo ed Elisabetta Allegra).

Le parole del vice capitano Davide Freni.

“Pedone e Moratelli sontuose – commenta -. Hanno giocato due grandissimi singolari e due doppi di spessore. Giorgia in particolare nel match contro Grant ha dato tutta se stessa. Mi sento di dire grazie e di fare i complimenti all’intera squadra e speriamo di poter nuovamente competere il prossimo anno per lo scudetto come avvenuto nelle ultime tre stagioni dal 2023 al 2025″.

Pochi dubbi c’erano invece sulla salvezza dei ragazzi che dopo aver vinto per 5-1 a Siracusa contro il Match Ball, hanno chiuso la pratica oggi in casa (si è giocato indoor per via della pioggia) con le affermazioni di Gabriele Piraino e Luca Potenza nei confronti di Antonio Caruso e Antonio Massara.

“Sono contento di essere tornato in tempo per i playout ed aver contribuito alla salvezza – racconta Piraino -. Ci tenevamo davvero tanto a mantenere la massima serie perché siamo tutti molto legati al Circolo”.

Anche la prossima stagione, quindi, il Ct Palermo avrà due squadre in serie A1.

Playout ritorno Serie A1 maschile

Ct Palermo – Match Ball Siracusa 2-0 (andata 1-5)

Gabriele Piraino b. Antonio Caruso 6-2 6-2

Dan Added Alessandro Ingarao non disputata

Luca Potenza b. Antonio Massara 6-2 6-1

Paolo Carroccio Emanuele Storaci non disputata

Playout ritorno Serie A1 femminile

Tc Cagliari – Ct Palermo 1-4 (andata 1-3)

Giorgia Pedone b.Tyra Grant 3-6 6-2 7-5

Alessandra Mazzola b. Anastasia Abbagnato 6-0 6-1

Angelica Moratelli b. Barbara Dessolis 6-3 6-4

Angelica Moratelli – Giorgia Pedone b.Tyra Grant – Barbara Dessolis 6-2 7-6

Angelica Moratelli – Giorgia Pedone b. Tyra Grant – Barbara Dessolis 6-2 7-5