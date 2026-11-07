Chi è l’attentatore di Cracovia: il 24enne in tuta mimetica sparava con un fucile

(Adnkronos) – Spari sulla folla a Cracovia. L'autore della strage, sei morti e sedici feriti, è un 24enne polacco che ha agito completamente da solo. L'agenzia di stampa 'Pap' e la polizia della Małopolska hanno, infatti, smentito le prime indiscrezioni che parlavano della presenza di un secondo sospettato. L'attentatore, che avrebbe utilizzato un fucile semiautomatico Ar-15 per la strage, è stato ferito dalla polizia ed è stato sottoposto a un intervento. A casa, trovati i corpi di altri 3 vittime: sarebbero madre, padre e sorella del giovane. Alcuni video amatoriali, diffusi sui social, mostrano un agente che spara all'uomo in mimetica a distanza ravvicinata. All'interno dell'automobile usata dal giovane per raggiungere il luogo dell'attacco, le forze dell'ordine hanno trovato altre armi e una grande quantità di munizioni, come confermato dalla portavoce della polizia di Cracovia. Ancora sconosciute le motivazioni che hanno spinto il ventiquattrenne a compiere l'attacco. L'uomo non aveva precedenti penali. I fatti si sono verificati intorno alle ore 15 a Cracovia, quando l'uomo ha iniziato a sparare a caso sui passanti. Il bilancio ancora provvisorio è di sei morti, quattro donne e due uomini, e una quindicina di feriti. Tra le persone colpite figurano anche due agenti di polizia di cui uno è grave secondo quanto riporta il ministero dell'Interno.

Un cittadino britannico è tra i sei morti della sparatoria, riferisce il capo della polizia polacca Marek Boron. "Ci sono sei morti: quattro donne e due uomini – tre donne polacche, un cittadino britannico e due persone che non sono ancora state identificate", ha detto Boron ai giornalisti a Cracovia. Il 24enne polacco sarebbe stato influenzato dall'ideologia di estrema destra. E' quanto sostiene il ministro dell'Interno polacco, Marcin Kierwiński, durante un incontro con la stampa. "Anche questo aspetto sarà oggetto di indagine" ha detto Kierwiński. I corpi di due donne e di un uomo sono stati trovati nell'abitazione del 24enne. Lo ha dichiarato il primo ministro polacco Donald Tusk secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa polacca 'Pap'. Secondo quanto aggiunto dal capo del governo le tre persone decedute sarebbero probabilmente familiari dell'autore della sparatoria.

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