Caltanissetta. Celebrata presso il Monumento dei Caduti di viale Regina Margherita la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”

CALTANISSETTA. Una cerimonia sobria, significativa e con un forte richiamo ai valori dell’Unità Nazionale e del ruolo delle Forze Armate quali garanti dei diritti e della democrazia di tutti e di ognuno. C’è stato tutto questo in occasione della celebrazione della “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” che si è svolta in questo 4 novembre presso il Monumento dei caduti di Viale Regina Margherita.

Nel corso della cerimonia il Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, alla presenza del sindaco Walter Tesauro, ha dato lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, seguito dalla lettura, da parte del Comandante provinciale dei Carabinieri, del messaggio formulato per la ricorrenza dal Ministro della Difesa. Il Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra ha presenziato alla manifestazione con una rappresentanza di Agenti e Funzionari della Polizia di Stato. Presenti rappresentanze di tutte le forze dell’ordine e anche autorità civili e religiose, oltre che numerosi semplici cittadini.

Oltre al Questore della provincia di Caltanissetta Marco Giambra, presenti anche gli Agenti e i Funzionari della Polizia di Stato, e con loro anche i rappresentanti delle Sezioni A.N.P.S. di Caltanissetta e Gela che hanno partecipato alla cerimonia.

Infine, in occasione del 4 novembre – Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, da segnalare che una delegazione dell’Associazione Real Maestranza – Città di Caltanissetta ha preso parte alla cerimonia commemorativa presso il Monumento ai Caduti di viale Regina Margherita.

Una presenza che testimonia il rispetto e la riconoscenza dell’associazione verso quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria nel segno della memoria, dell’Unità e dei valori che appartengono alla storia nazionale italiana.