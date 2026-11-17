Weekend ricco di impegni per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta. Si comincia venerdì pomeriggio 20 novembre 2026 con un corso di aggiornamento dal titolo “Antimicrobical Stewardship: luci ed ombre”. Si parlerà, con un approccio multidisciplinare e multiprofessionale, di antibiotico-resistenza e della promozione di un utilizzo appropriato di questi farmaci per preservarne l’efficacia. L’evento si rivolgerà a medici e odontoiatri, farmacisti e biologi. Sabato mattina 21 novembre 2026 invece si punterà ancora una volta sulla prevenzione. Il ciclo di eventi “Prevenzione è cura”, promossi dall’OMCeO nisseno con il contributo della FNOMCEO e la collaborazione dell’Asp di Caltanissetta, prosegue con un appuntamento per tutte le categorie di medici dal titolo “Cuore in salute: strategie innovative e percorsi integrati per la prevenzione cardiovascolare”. L’evento permetterà di mettere a confronto tutti i professionisti coinvolti nella gestione delle patologie cardiovascolari. Le due giornate di formazione si svolgeranno nella sala convegni dell’OMCeO nisseno.