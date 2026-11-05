Sicilia. Ciclone Harry, Sammartino: «In arrivo altri 1,5 milioni di euro per imprese ittiche danneggiate»

Nuove risorse per le imprese della pesca e dell’acquacoltura siciliane colpite dal ciclone Harry. Dopo il primo stanziamento di 3 milioni di euro dello scorso febbraio, la Regione Siciliana mette a disposizione del comparto altri 1,5 milioni di euro con un avviso pubblico del dipartimento regionale della Pesca mediterranea.

Arriva quindi un’ulteriore opportunità di aiuto alle aziende danneggiate dagli eventi meteorologici del 19, 20 e 21 gennaio di quest’anno, attraverso il Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura.

«Con questo nuovo stanziamento – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – la Regione Siciliana torna a intervenire a sostegno del comparto ittico, mettendo a disposizione altre risorse per aiutare le imprese a riparare i danni subiti e riprendere pienamente le proprie attività. Un impegno mantenuto».

I contributi sono destinati alle aziende ittiche, comprese quelle artigianali e della piccola pesca, e a quelle di acquacoltura che hanno subito danni materiali dovuti al Ciclone Harry alle imbarcazioni, agli strumenti e agli impianti produttivi in acqua o a terra. L’importo minimo della richiesta è di 1.000 euro. L’avviso dà la possibilità di presentare domanda a chi aveva partecipato alla precedente procedura, ma la cui istanza era stata dichiarata definitivamente non ricevibile per carenza documentale o tardività, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti. Restano escluse le imprese le cui precedenti domande siano state dichiarate definitivamente ammissibili o non ammissibili.

L’avviso è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo link.