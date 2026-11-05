Sanità, Caruso: «Massimo rigore sui conti e conseguenti sanzioni per direttori generali inadempienti»

«Ho già impartito un atto di indirizzo al dipartimento della Pianificazione strategica per intimare alle aziende che si trovano in condizioni di squilibrio di assumere ogni efficace e tempestivo intervento necessario al recupero e al contenimento della situazione debitoria, evitando decisioni che possano provocare ulteriori aggravi di spesa. Ho chiesto, inoltre, di formalizzare le relative contestazioni ai direttori generali inadempienti ai fini dell’avvio del procedimento di decadenza automatica». Lo dichiara l’assessore alla Salute, Marcello Caruso, in merito alla decadenza automatica dei direttori generali delle aziende e degli enti del sistema sanitario regionale per il mancato conseguimento dell’equilibrio economico di bilancio.

«Concordo pienamente con il presidente Schifani sull’assoluta necessità che le risorse finanziarie destinate alla sanità siano gestite con rigore e siano finalizzate alla massima efficienza dell’assistenza agli utenti – continua Caruso –. Per questo, fin dal mio insediamento, ho voluto avviare tutte le verifiche finanziarie sulle aziende in merito allo scostamento stimato rispetto agli obiettivi economici e ai budget assegnati in sede di negoziazione ad inizio anno. Sulla base delle criticità registrate, abbiamo chiesto alle aziende di adottare tutte le azioni correttive necessarie a riportare i conti in ordine ricordando la possibile decadenza automatica dei direttori generali».