Bolzano, donna trovata senza vita in una sauna: indagini in corso

(Adnkronos) – Il corpo senza vita di una donna di circa 40 anni è stato trovato all'interno di una sauna a Bolzano. A lanciare l'allarme è stato un addetto della struttura che ha rinvenuto il cadavere durante un controllo. I soccorsi sono stati attivati immediatamente ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Al momento, come confermano all'Adnkronos fonti vicine agli investigatori, l'ipotesi è quella di una morte per cause naturali. Sul caso, come anticipato oggi dal quotidiano 'Alto Adige', indaga la polizia con il coordinamento della procura che ha disposto l'autopsia.

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