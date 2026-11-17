(Adnkronos) – L'aula del Senato ha approvato oggi, martedì 17 novembre, in via definitiva (77 voti favorevoli e 42 contrari) il decreto legge che proroga di altri 12 mesi, fino al 1 ottobre 2027, le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano, ovvero Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.
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(Adnkronos) – L'aula del Senato ha approvato oggi, martedì 17 novembre, in via definitiva (77 voti favorevoli e 42 contrari) il decreto legge che proroga di altri 12 mesi, fino al 1 ottobre 2027, le limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano, ovvero Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.