Bergamo, donna uccisa in casa: sospetti su uno dei figli

(Adnkronos) – Una donna è stata uccisa a Palosco nel Bergamasco. L’omicidio, scoperto nella mattinata di oggi, domenica 8 novembre, in via Paolo VI, potrebbe risalire a qualche giorno fa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno trattenuto uno dei figli della donna, sospettato per l’omicidio.

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