Prosegue “Appuntamento con la Storia: alla scoperta dei personaggi illustri di Termini Imerese”, il ciclo di incontri promosso da BCsicilia e dalla Parrocchia Sant’Antonio per conoscere il passato, valorizzare il presente e costruire il futuro.

Il quarto appuntamento, dedicato allo scultore e medaglista Filippo Sgarlata, si terrà venerdì 20 novembre 2026, alle ore 19, nella chiesa di Sant’Antonio di Padova, in piazza Sant’Antonio a Termini Imerese. Dopo i saluti di don Francesco Nicasio Cassata, parroco della chiesa di Sant’Antonio, e la presentazione di Alfonso Lo Cascio, presidente regionale di BCsicilia, interverrà Sergio D’Amore, esperto in pittura e arte sacra, che ripercorrerà la vita e le opere dell’artista, mettendone in luce il percorso creativo e il contributo alla scultura e alla medaglistica del Novecento.

Al termine dell’incontro è previsto un momento conviviale in pizzeria. In collaborazione con Slow Food Terramare Nebrodi APS, sarà presentato un prodotto tipico dei Nebrodi, accompagnato da una degustazione. Per il momento conviviale è necessaria la prenotazione tramite WhatsApp al numero 346.8241076.

Nato a Tunisi il 24 novembre 1901 e legato profondamente a Termini Imerese, Filippo Sgarlata è considerato tra i maggiori medaglisti siciliani. Ammesso nel 1918 all’Accademia di Belle Arti di Palermo, prosegue la formazione a Roma, frequentando anche la Scuola d’Arte della Medaglia. Tornato a Termini Imerese, realizza un trittico di medaglie commemorative per il settimo centenario della morte di san Francesco. Nel 1926, dopo aver vinto il concorso per un monumento a Garibaldi a Providence, si trasferisce negli Stati Uniti, dove rimane fino al 1932, allestendo mostre personali a New York, Boston, Baltimora e Chicago. Al rientro in Italia intensifica l’attività artistica e partecipa a importanti rassegne nazionali e internazionali, ottenendo premi e riconoscimenti. Le sue opere figurano in diverse edizioni della Biennale di Venezia, all’Esposizione Internazionale della Medaglia Contemporanea di Roma, alla Biennale d’Arte Triveneta e all’Esposizione Numismatica e Medaglistica di Barcellona. Nella produzione medaglistica trae spesso ispirazione dai maestri del Quattrocento, affiancando ai temi celebrativi e religiosi soggetti legati al mondo della caccia. Tra le sue opere più significative spicca la grande porta bronzea della Cattedrale di Palermo, realizzata nel 1961, espressione del suo intenso rapporto con l’arte sacra. Docente per molti anni all’Accademia di Belle Arti di Palermo e accademico di San Luca, Sgarlata lascia numerose testimonianze della propria attività nel territorio siciliano: dai bassorilievi per il Banco di Sicilia, le Poste centrali e la Cassa di Risparmio a Palermo, alle opere conservate nelle chiese di Altavilla Milicia e Caccamo, fino al busto di Vincenzo Florio destinato alle tribune di Cerda e a quello di Frate Umile a Petralia Sottana. Muore a Termini Imerese il 15 settembre 1979. L’incontro offrirà l’occasione per riscoprire una figura che merita maggiore attenzione nella storia dell’arte italiana del Novecento e per approfondire un’opera in cui tradizione figurativa, sensibilità religiosa e ricerca espressiva si intrecciano.

Sergio D’Amore si è diplomato in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo all’Accademia di Belle Arti di Palermo e svolge attività artistica in ambito nazionale e internazionale. Ha successivamente conseguito il diploma di alta formazione accademica in Arte e Teologia presso la Facoltà Pontificia dell’Italia Meridionale, approfondendo il rapporto tra linguaggio figurativo e dimensione spirituale. Opera come esperto di arte sacra e affianca a questo interesse lo studio dell’oplologia, disciplina dedicata alla storia e alla conoscenza delle armi, maturato anche attraverso una formazione specialistica presso la scuola del Ministero dell’Interno.