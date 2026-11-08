Ballando, Noemi Bocchi vince la puntata e Jimmy Ghione salvato dalla wild card: la classifica

(Adnkronos) –

Noemi Bocchi e Giovanni Pernice vincono la sesta puntata di Ballando con le Stelle in onda stasera, sabato 8 novembre, su Rai1. La coppia ha conquistato 20 punti che verranno sommati ai voti della giuria della prossima puntata. Al secondo posto della classifica generale Manuela Moreno e Carlo Aloia. Terza piazza per Riccardo Rossi e Elisa Terrasi. I voti della giuria, nella serata caratterizzata dallo stop di Ornella Muti per infortunio (cosa è successo), si sono sommati a quelli del tesoretto. Francesca Fialdini ha assegnato la sua parte a Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina. Simona Ventura ha premiato Manuela Moreno e Carlo Aloia. Rossella Erra, invece, ha deciso di donare il bottino a Riccardo Rossi e Elisa Terrasi. Dopo la classifica generale, sono finite al ballottaggio la coppia formata da Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina e quella di Andy Diaz e Gioia Giovanatti. Jimmy Ghione ha ottenuto il 25% dei voti, Andy Diaz invece il 75%. Per Jimmy Ghione, tuttavia, è stata usata una wild card: il concorrente è stato dunque salvato e la prossima settimana tornerà in pista con un malus di 20 punti. La classifica (prima dei voti social) 1. Noemi Bocchi e Giovanni Pernice – 65 punti 2. Manuela Moreno e Carlo Aloia – 60 punti 3. Riccardo Rossi e Elisa Terrasi – 57 punti 4. Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina – 54 punti 5. Monica Guerritore e Luca Urso – 48 punti 6. Anna Safroncik e Edoardo Lini – 47 punti 7. Alessandro Matri e Giada Lini – 46 punti 8. Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti – 44 punti 9. Alberto Ravagnani e Erika Martinelli – 38 punti 10. Andy Diaz e Gioia Giovanatti – 36 punti 11. Ornella Muti e Pasquale La Rocca – 30 punti.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)