Ascolti tv, ‘Teresa Battaglia’ su Rai1 chiude in bellezza: ultima puntata regina della prima serata

(Adnkronos) – L'ultima puntata, ieri lunedì 2 novembre, della fiction 'Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia', in onda ieri su Rai1, ha dominato la prima serata con 3.616.000 spettatori e il 22,5% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 che con 'Grande Fratello Vip' ha interessato 1.866.000 spettatori, pari al 16,3% di share, mentre Rai3 con 'Lo Stato delle Cose' ha raggiunto 1.117.000 spettatori (7,8% di share). Fuori dal podio troviamo Italia1 con 'Fast & Furious 7' che ha raggiunto 837.000 spettatori (5,3% di share) mentre Tv8 con 'GialappaShow' ha interessato 804.000 spettatori (5,4% di share). Seguono: La7 con 'M – Il Figlio del Secolo' (691.000 spettatori, 4,1% share); Rete4 con 'Quarta Repubblica' (652.000 spettatori, 5,2% share); Rai2 con 'Tramite amicizia' (593.000 spettatori, 3,3% share) e Nove con 'Little Big Italy' (516.000 spettatori, 3% share). In access prime time vince la sfida 'Affari Tuoi' su Rai1 con 4.799.000 spettatori (23,3% share), mentre 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha raggiunto 4.430.000 spettatori (21,6% share).

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