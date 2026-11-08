Appuntamento con una donna in chat, trova due rapinatori che lo accoltellano

Adescato in chat, pensa di incontrare una donna ma all’appuntamento si presentano due rapinatori che lo accoltellano. È accaduto ieri sera a Napoli. I Carabinieri della stazione di Secondigliano sono intervenuti a via privata detta Scippa per una rapina in danno di un 25enne.

Dai primi accertamenti è emerso che il ragazzo sarebbe stato attirato sul posto da un profilo Telegram che portava il nome di una donna. Arrivato in sella al proprio scooter, il 25enne sarebbe stato avvicinato da due persone: uno verosimilmente italiano e l’altro di origine extracomunitaria. I due hanno ferito il giovane con un fendente al braccio per poi rapinarlo dello smartphone e di 50 euro. La vittima, trasferita al Cto, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Indagini in corso.